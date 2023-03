Berlin/Los Angeles - Die Topmodel-Kandidatin Somajia hat in der am Abend ausgestrahlten Epiosde von "Germany's Next Topmodel" von Rassismus-Erfahrungen in ihrer Jugend berichtet. Einmal habe man sie daran hindern wollen, in einen Bus zu steigen und sie rassistisch beschimpft, sagte die 21-Jährige aus Bielefeld, deren Eltern aus dem westafrikanischen Togo stammen.