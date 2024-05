Lip-Sync vor Joan Collins

Als Herausforderung galt es, eine einstudierte Choreografie zu tanzen und mit den Lippen einen Text mitzusingen. Danach ging es den Laufsteg hinunter - und das unter den Augen eines großen Stars. In der Jury saß an diesem Abend die als Schurkin aus der TV-Serie "Der Denver-Clan" bekannte Schauspielerin Joan Collins (90). In der Rolle der Alexis Colby war Collins in den 1980er-Jahren eine TV-Ikone gewesen.