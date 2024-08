Fernsehen Rauchende Staatsanwältin steigt beim Münster-"Tatort" aus

Erstes Engagement in Bremen

Großmanns Karriere begann 1963 am Theater Bremen. Erstmals arbeitete sie 1976 mit der Tänzerin und Choreografin Pina Pausch zusammen. Von 1977 bis 1979 hatte sie ein Engagement am Schauspielhaus Bochum, bevor sie viele Jahre mit dem Tanztheater Pina Bausch aus Wuppertal weltweite Erfolge feierte. Das aber nicht als Tänzerin, wie sie auf ihrer eigenen Homepage betont. Gedreht hat sie neben anderen auch mit Rainer Werner Fassbinder und Caroline Link. An der Folkwang Universität Essen unterrichtete sie Tanzgeschichte und Schauspiel.