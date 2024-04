Fernsehen: Joko & Klaas starten 24 Stunden TV-Spektakel mit Feuerwerk

Berlin/Unterföhring - Die Entertainer Joko und Klaas haben das ProSieben-Programm für einen ganzen Tag übernommen. Um Mitternacht zum Sonntag begrüßten die beiden Spaßmacher von einem Dach in Berlin das TV-Publikum. "Ich kann sagen, was ich will. Scheißeeeee - kann ich sagen. Aber ich kann auch sagen: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 24 Stunden "Joko und Klaas gegen ProSieben"", sagte Klaas Heufer-Umlauf (40). Joko Winterscheidt (45) stand auf einer Leiter an einer Dachluke, weil er sich angeblich nicht mit auf das Dach traute.