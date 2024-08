Kommunikation Plakataktion hat keinen Bezug zum Todesfall im Lörracher Freibad

„Sonne, Wasser, Freibad offen!“: Ein Plakat am Lörracher Hauptbahnhof bewirbt einen Besuch im Laguna Badeland – und hat in der Lerchenstadt Irritationen ausgelöst. Die Stadt Weil am Rhein betont, das Plakat stehe in keinem Zusammenhang mit dem Unglück im Lörracher Parkschwimmbad.