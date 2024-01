Fernsehen: Kim Kardashian produziert Doku über Elizabeth Taylor

Kardashian wirkte unter anderem in der Reality-TV-Show "Keeping Up With The Kardashians" mit. Seit September ist sie auch in einer Rolle in der US-Horror-Serie "American Horror Story: Delicate" zu sehen. Im November erhielt sie den Zuschlag für eine Hauptrolle in der geplanten Netflix-Komödie "The Fifth Wheel", die sie auch mit produzieren soll.