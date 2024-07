Hamburg - Der Musiker, Autor und Schauspieler Rocko Schamoni (58, "Studio Braun") ist unter die Vampire gegangen - das ist bald in der schwarzhumorigen Streamingserie "Der Upir" auf Joyn zu sehen. "Dabei bin ich nah an den Kuschelvampiren von Tolkien dran", erklärte Schamoni grinsend seine Rolle auf einem Pressetermin in Hamburg.