Fernsehen: Lets Dance-Star Mouroum: Kampfsport sollte Schulfach sein

An diesem Samstag (28. Juni) wird Marie Mouroum in Hamburg beim Mixed-Martial-Arts-Event "Oktagon 73" als Backstage-Reporterin für RTL+ im Einsatz sein. Sie wirft für das Publikum einen Blick hinter die Kulissen. Beginn von "Oktagon 73" ist um 17.30 Uhr auf RTL+. Im Hauptkampf feiert Christian Eckerlin – Deutschlands bekanntester MMA-Star – sein Comeback nach acht Monaten Pause.

Der Stunt im Bond-Film - unvergesslich

Die 32-Jährige ist seit ihrem 18. Lebensjahr im Stunt-Geschäft. Sie doubelte unter anderem Queen Latifah in "The Equalizer" und Bond-Girl Lashana Lynch in "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben".

Der Agentenfilm sei auch einer ihrer gefährlichsten Stunts gewesen, erinnerte sie sich. "Du fliegst durch die Luft von einem Gebäude zum anderen." Die Agentin, die sie gedoubelt hat, entführt in dieser Szene einen Wissenschaftler auf Kuba. "Du fällst wirklich fast wie im freien Fall. Kurz vor dem Boden stoppt Dich das Seil. Und das ist wirklich so ein Moment, wo Du denkst: "Was ist, wenn dieses Seil Dich nicht im letzten Moment hält?""