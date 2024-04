"Fünf, sechs Wochen sich rauszunehmen aus einem brasilianischen Haushalt mit einer brasilianischen Frau, das ist verboten. Ich darf nur eine Woche am Stück weg sein." Zarrella hatte den Song "Shape Of My Heart" von den Backstreet Boys maskiert auf der Bühne vorgetragen. Kurz vor der Enthüllung hatte das TV-Publikum ihn schon klar zum Favoriten gewählt.

Eine Woche zuvor hatte Opernsänger Rolando Villazón einen Gastauftritt in der Rolle gehabt. Das Kostüm "Das Mysterium" ist neu in der Show - in jeder Folge der neuen Staffel steckt ein anderer Promi darunter. Er hat somit nur einen Abend lang einen Auftritt in dem Format.