Fernsehen: Münster-Mix von Tatort und Wilsberg? Lansink fänds gut

Münster - Ein Cross-over der Krimireihen "Wilsberg" (ZDF) und "Tatort" (ARD) auf den Straßen von Münster wäre aus Sicht des TV-Kommissars Leonard Lansink vermutlich ein echter Quotenhit. "Wir senden an einem Wochenende einen Teil samstags zur "Wilsberg"-Zeit zusätzlich mit "Tatort"-Darstellern und den weiteren Teil am Sonntag zusätzlich mit "Wilsberg"-Darstellern", schlug der "Wilsberg"-Hauptdarsteller in einem Interview der "Westfälischen Nachrichten" vor. "Den ersten Teil nennen wir "30-jähriger Krieg" und den zweiten Teil "Westfälischer Frieden"."