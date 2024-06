Bereits im Mai war bekanntgeworden, dass Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (61, "Everything Everywhere All at Once") eine wichtige Rolle bekleidet. Einzelheiten über die Figuren sind aber noch unter Verschluss.

Der Kinoklassiker "Blade Runner" (1982) von Regisseur Ridley Scott erzählt von einer apokalyptischen Welt in damals noch ferner Zukunft - im Jahr 2019. Als durch künstlich geschaffene Replikanten Gefahr droht, wird der ehemalige Blade Runner Rick Deckard, gespielt von Harrison Ford, eingesetzt. 2017 brachte Regisseur Denis Villeneuve "Blade Runner 2049" in die Kinos - mit Ryan Gosling und Ford in den Hauptrollen.