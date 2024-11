Schuch folgt auf Axel Milberg, der von seiner Rolle als Kommissar Klaus Borowski nach mehr als 20 Jahren Abschied nimmt. Sein letzter Fall "Borowski und das Haupt der Medusa" wird 2025 gesendet. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebende Schuch war als Gaststar bereits 2018 in dem Kieler "Tatort"-Fall "Borowski und das Haus der Geister" zu sehen gewesen.

Dreharbeiten in Kiel

Die Dreharbeiten für die Doppelfolge des neuen Teams laufen noch bis 15. Dezember in Kiel, in weiteren Orten in Schleswig-Holstein sowie in Hamburg. Regie führt Grimme-Preisträger Lars Kraume. Er setzte bereits Borowskis letzten Fall in Szene.