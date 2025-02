Fernsehen: Noch eine Show für Stefan Raab bei RTL

In der Sendung begrüßt der 58-Jährige zusammen mit seinem Kollegen Elton drei weitere prominente Spieler am Kartentisch. Ein Wildcard-Gewinner erhält über Qualifikationsturniere auf der Website GGPoker.de die Chance, mit den Stars am Tisch zu sitzen.

Gemeinsam bluffen und zocken sie um 100.000 Euro. Sechs Folgen der Poker-Show sind den Angaben zufolge in diesem Jahr bei RTL geplant. Spielart ist die beliebte Variante "Texas Hold'em". RTL weiter: "Kommentator ist Poker-Experte Michael Körner, der das Spiel mit Insider-Wissen und spannenden Einblicken für die Zuschauer begleitet."