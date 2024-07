Fernsehen Pforzheimer Rathauschef als "Undercover Boss" unterwegs

Arbeit bei Feuerwehr und Kinderhort

Boch trifft dabei auf viele Menschen, die täglich im Dienst der Stadt unterwegs sind, spricht vor Ort mit Bürgerinnen und Bürgern, schaut sich Projekte an und hilft hier und da auch tatkräftig mit. Er ist in einem Kinderhort bei Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung dabei und beim Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Er kommt mit den Mitgliedern der Berufsfeuerwehr ins Gespräch und lernt ihren Alltag kennen. Er schnuppert bei den technischen Diensten der Stadt hinein, repariert Spielplatzgeräte und durchwühlt bei den "Waste Watchers", einer Art Pforzheimer Müll-Polizei, wild abgelegte Mülltüten.

Viele Erkenntnisse gewonnen

"Ich selbst habe aus dem Undercover-Einsatz extrem viel für meine Arbeit mitnehmen können", sagt der 44-Jährige. Viele Sorgen seien ihm begegnet. Städtische Bedienstete wie auch betroffene Bürgerinnen und Bürger hätten ihm etwa von Vandalismus auf Spielplätzen und von illegal entsorgtem Müll berichtet. Außerdem sei ihm erzählt worden, was in der Stadt geschehen müsse, damit sich die Menschen sicher fühlten. In Warnweste und Funktionskleidung hatte Boch einiges auf sich genommen, war im Affenzahn auf sehr hohe Leitern geklettert und in Einsatzwagen mitgefahren - und hätte sich auch gerne noch länger undercover in der Stadt umgeschaut.