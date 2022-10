Fernsehen ProSiebenSat.1-Chef Rainer Beaujean geht

Habets (51) ist seit Mai 2022 in dem Kontrollgremium Mitglied. Davor war er viele Jahre seiner Karriere für die RTL Group mit Sitz in Luxemburg tätig. Zeitweise war er auch RTL-Chef - bis Bertelsmann-Chef Thomas Rabe im Frühjahr 2019 an der Spitze übernahm. RTL gehört zum Bertelsmann-Portfolio. Von ProSiebenSat.1 hieß es nun, der gebürtige Niederländer Habets verfüge über "fundierte Erfahrungen in der Führung globaler Medienunternehmen sowie über umfassendes Know-how bei der Einführung und dem Ausbau von Video-Streaming-Diensten".

Beaujean nicht lange im Amt

Mit dem Weggang Beaujeans gibt es damit nach relativ kurzer Zeit wieder einen Wechsel an der Führungsspitze des ProSiebenSat.1-Konzerns mit einem Jahresumsatz von rund 4,5 Milliarden Euro (2021). Großer Konkurrent in Deutschland ist RTL. Beaujean hatte erst seit Jahresanfang das Amt des Vorstandsvorsitzenden inne. Im März 2020 war Finanzchef Beaujean zunächst Vorstandssprecher geworden - als bekanntgeworden war, dass der damalige Chef Max Conze nach nicht einmal zwei Jahren an der Spitze geht.