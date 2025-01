"Die Zuschauer wollen uns leiden sehen"

"Sam, Sam - but different", sagt Moderator Jan Köppen angelehnt an den englischen Ausdruck "same, same - but different", der soviel heißen soll wie "gleich und doch anders". Genau dies könnte Sam nun tatsächlich drohen: die tägliche Dschungelprüfung. Auch für Folge vier wird er von den Zuschauern, die Prüfungsversagen und Kreischerei traditionell gnadenlos bestrafen, gewählt, wenn auch dieses Mal zusammen mit Alessia Herren (23).

Schauspieler Pierre Sanoussi-Bliss (62), der auch Jahre danach sein Aus in der ZDF-Krimiserie "Der Alte" noch nicht verwunden hat, bringt das Prinzip der Sendung auf den Punkt: "Die Zuschauer wollen uns leiden sehen."