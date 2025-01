Fernsehen Millionen kennen ihn aus der "Sesamstraße": Horst Janson tot

"Salto Mortale", "Der Bastian" und die "Sesamstraße"

Einem Millionenpublikum wurde er als Sascha Doria in der Zirkusserie "Salto Mortale" bekannt, in der er von 1969 bis 1972 mitspielte. Der endgültige Durchbruch gelang ihm mit der Kultserie "Der Bastian", in der er die Titelrolle spielte. In der nach Romanen von Barbara Noack verfilmten Serie verliebte er sich - obwohl er im echten Leben schon auf die 40 zuging - als schnodderig-sympathischer Student in eine Ärztin (Karin Anselm). Die Serie spiegelt wie kaum eine andere das westdeutsche Lebensgefühl nach 1968 wider.