Fernsehen: Sport1 schafft nächtliche Sexfilmchen ab

Das ist mit Anbruch der neuen TV-Saison nun Vergangenheit. Der Free-TV-Sender hat laut Mitteilung lauter neue Dokutainment-Formate erworben. Darunter sind die Formate "Highway Cops" und "Highway Patrol", die für die BBC produzierte Serie "Neighbourhood Blues", die Serie "Cops – Verbrecher im Visier" sowie "Border Patrol – Kuba", "Border Patrol – Lateinamerika" und "Border Patrol – Rom".

Die Formate werden sowohl tagsüber als auch in der Nachtschiene ausgestrahlt. "Somit wird Sport1 seine bisherige Nacht-Sendeschiene entsprechend neu gestalten", so der Sender. Sport1-Manager Christian Madlindl erläuterte: "Über unser bestehendes Sportangebot hinaus bauen wir so, wie bereits angekündigt, unser Entertainment-Portfolio mit starken Dokutainment-Strecken in der Tages- und Nachtschiene aus."