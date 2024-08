Auf der Website startrek.com schrieb Herausgeberin Christine Dinh, dass Ogawa einer von nur zwei Menschen asiatischer Herkunft war, die in dieser "Star Trek"-Serie wiederkehrend auftraten. "Eine Rarität zu einer Zeit, als in westlichen Medien so wenige Menschen auf dem Bildschirm auftauchten, die so aussahen wie ich, dass ich sie an einer Hand abzählen konnte."