Fernsehen Starke Konkurrenz um Deutschen Fernsehpreis

Als bester Schauspieler ausgezeichnet werden können Malick Bauer für "Sam - Ein Sachse", Matthias Brandt für "King of Stonks", Philip Froissant für "Die Kaiserin", Matthias Matschke für "Wir sind die Meiers" und Thomas Schubert für "King of Stonks".

ZDF vor RTL

Insgesamt wurden Nominierungen in 28 Kategorien verkündet. Schaut man sich alle Kategorien an, kommt das ZDF nach Angaben der Organisatoren in diesem Jahr auf 21 Nennungen, RTL auf 18, die ARD auf 14 und Netflix auf 13 Nennungen. ProSiebenSat1 folgt mit elf Nennungen, Prime Video mit acht, Sky mit vier sowie RTLZWEI, MagentaTV, Disney+, 3sat, Welt und Sport1 jeweils mit einer Nennung.

Im Vergleich der nominierten Produktionen führen in der Fiktion die Drama-Serie "Sisi 2" (RTL) und die Comedy-Serie "King of Stonks" (Netflix) mit je fünf Nominierungen. Auf vier Nennungen kommen die Drama-Serien "Kleo" und "Die Kaiserin", beide von Netflix.

Im Informationsbereich gab es laut Jurychef Bauer neben einer aktuellen Berichterstattung in beeindruckender Qualität einen erweiterten Resonanzraum für die Top-Themen Klimawandel und Ukrainekrieg, aber auch für die Ereignisse in Afghanistan, im Iran und bei der Fußball-WM in Katar.

Nominiert sind in der Kategorie "Beste Information" die Berichterstattung zum Aufstand der Gruppe Wagner in Russland beim Nachrichtensender n-tv, das "Studio Team Welt" und eine Live-Sendung der ARD-"Tagesthemen" aus Kiew ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn.

Die Gewinner sollen am 27. und 28. September in Köln gekürt werden. Die Federführung hat dieses Jahr turnusgemäß Sat.1 übernommen. Den Kreis der Stifter des Preises bilden neben Sat.1 noch RTL, ARD, ZDF und Deutsche Telekom.