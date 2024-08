Auf dem Instagram-Profil des Schauspielers finden sich trotzdem einige Einblicke ins Privatleben. So ist Liefers dort zum Beispiel mit Helm und kurzer Sporthose auf dem Rad zu sehen oder er postet selbstgemachtes Bärlauchpesto. In einem anderen Beitrag bedankt er sich für die Quote der mittlerweile 45. Folge des Münster-"Tatorts", die im März im Schnitt 12,73 Millionen Menschen gesehen hatten.

Auf die Frage, wie lange er seine Rolle als Professor Boerne noch spielen wolle, sagte Liefers im "Kölner Treff" im Frühjahr übrigens: "Du denkst dir dann immer: Man muss aufhören und den Stecker ziehen, wenn's am schönsten ist. Aber wann ist es am schönsten?" Das sei schwer zu sagen. Schauspielkollege Axel Prahl und er sind seit 2002 im Münster-"Tatort" zu sehen - und das kann aus seiner Sicht gerne noch so weitergehen, wie er sagte. "Solange es immer noch schön ist, kann es auch immer noch ein bisschen schöner werden."