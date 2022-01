Fernsehen Tina Ruland zieht ins RTL-Dschungelcamp

Börse in Frankfurt Zuversichtliche Anleger sorgen für positiven Dax-Jahresstart

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind optimistisch in das Handelsjahr 2022 gestartet.Der Dax knüpfte am Montag an seine Ende Dezember gestartete Erholungsrally an und stieg bis zum Mittag um 0,90 Prozent auf 16.