In diesem Moment bremste den Angaben zufolge der 23 Jahre alte Fahrer des Sattelschleppers ab und der Transporter krachte in den Auflieger. Gaedt wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über mögliche Verletzungen gab es vonseiten der Polizei keine Auskunft. In einem "Bild"-Bericht ist von schweren Prellungen die Rede.

Fahrerkabine vollkommen zerstört

Der "Bild"-Zeitung sagte der Schauspieler und Musiker außerdem: "Als ich auf der Autobahn aus dem Transporter stieg, haben alle geschaut, ob ich hinten schon die Engelsflügel dran habe. Es war wie eine Wiedergeburt." Er führte fort: "Es ist unfassbar, dass der Unfall so glimpflich abging und außer mir niemand verletzt wurde."