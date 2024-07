Fernsehen TV-Star Muriel Baumeister spielt Chefärztin mit kühlem Herz

Hamburg - Emotional mal gegen den Strich gebürstet: Für Schauspielerin Muriel Baumeister ("In aller Freundschaft") hat ihre Rolle in der neuen Sat.1-Vorabendserie "Die Spreewaldklinik" (ab 29. August) einen besonderen Reiz. "Wer mich privat kennt, weiß, dass ich ganz und gar Gefühl bin, stark von meiner Intuition lebe", sagte Baumeister (52) bei einem Pressetermin in Hamburg. Und erklärte: "Die von mir gespielte Chefärztin Dr. Barbara Berg ist davon das genaue Gegenteil. Die handelt total rational und kontrolliert. Mit Empathie hat sie es auch nicht so." Dennoch könne die Ärztin gelegentlich etwas Herz zeigen, was sich im Laufe der 80 Folgen erweise. Produziert werden sie von der Firma ndF.