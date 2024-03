Fernsehen "Unser Jerusalem": RTL lässt Jesus in Kassel auferstehen

Jesus wurde von Sänger und Moderator Ben Blümel (42) gespielt, Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (32) schlüpfte in die Rolle des Verräters Judas. Sängerin Nadja Benaissa (41) von der Popband No Angels sang sich als Mutter Maria durch etliche Lieder, während Schauspieler Francis Fulton-Smith (57) einen diabolischen römischen Statthalter Pontius Pilatus mit Schlips und Einstecktuch gab. Als Petrus - der Jünger, auf dem Jesus seine "Kirche bauen" will - war "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Timur Ülker zu sehen.

Hannes Jaenicke führt durch die Bibel

Den größten Redepart hatte jedoch Schauspieler Hannes Jaenicke (64), der als Erzähler durch den biblischen Stoff führte und unerschütterlich dem Regen trotzte ("Ich bin ja nicht aus Zucker"). Der Darsteller ist auch als engagierter Umweltschützer bekannt - und hat in seiner Karriere etwa auf das Leid von Nashörnern und Orang-Utans hingewiesen. An diesem Abend versuchte er zu erklären, warum das Leid von Jesus noch Relevanz haben könnte. "Unsere Geschichte heute ist kein Märchen. Sie ist so oder so ähnlich wirklich geschehen", sagte Jaenicke. Und sie habe das Potenzial, Menschen "wieder zueinanderzubringen".