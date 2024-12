Fernsehen Vom Netflix-Keller ins Rampenlicht: Kim Riedle wird ARD-Cop

Sie möchte möglichst unterschiedliche Rollen spielen, wünscht sich Abwechslung. "Ich springe so tief rein in meine Figuren. Wenn ich dann nur Rollen wie zum Beispiel die in "Liebes Kind" spiele, jemanden, der so viel überleben und sich durch sowas durchkämpfen muss, kann ich mich irgendwann einweisen lassen, glaube ich. Das geht nicht." Riedle hat während des Netflix-Drehs viel Kampfsport getrieben, um negative Energie ihrer Figur abzuleiten.

Die Polizistin Kalie Tenkers, die sie am 26. Dezember (21.45 Uhr) im ARD-Krimi "Kommissar Van der Valk: Verloren in Amsterdam" spielt, ist da ganz anders. Die Ex-Freundin des Titelhelden (Marc Warren), die zum ersten Mal auftaucht, fetzt sich mit ihm am laufenden Band. Riedle hofft auf weitere Auftritte in der Reihe.

"Kalie ist jemand, der sehr souverän und schlagfertig ist", so die Berlinerin. Eine sehr physische Rolle. "Jemand, der Menschen beschützen kann, eine Polizeiausbildung hat und wirklich kämpfen kann. Es fühlt sich sehr empowernd an, muss ich sagen, so jemanden zu spielen. Und macht großen Spaß." In der ersten Folge mit ihr geht es im Amsterdam-Krimi um den Mord an einem Kronzeugen.

Amsterdam-Krimi war Urlaub für ihre Seele

Ihr Dreh zum "Kommissar Van der Valk"-Krimi sei fast eine Art Urlaub gewesen, nachdem sie zuletzt in anderen Rollen "emotional sehr viel tragen musste", wie sie sagt. "Trotzdem ist Kalie Tenkers aber eine sehr vielschichtige, melancholische Figur, die geheimnisvoll ist. In ihr spiegelt sich Van der Valk wider: Sie ist auch so ein einsamer Wolf, der sehr autark ist, sich handeln kann, physisch wie verbal." Riedle hätte gern noch viel mehr Kampfkunst gezeigt. "Ich wünsche mir für die neue Staffel unbedingt ein paar richtige Actionszenen."

Wo wir gerade bei Wünschen sind: "Ich würde gern mehr unterschiedliche Genres ausprobieren. Ich hätte wahnsinnig Lust, einen Liebesfilm zu drehen im Stil von "Der Geschmack von Rost und Knochen". Ich bin schon sehr im Drama zu Hause und bin da auch gern zu Hause. Wobei, so eine richtig gute schwarze Komödie fände ich natürlich auch mal toll. Einen anderen Muskel mal bedienen, würde mir Spaß machen. Ein Science-Fiction-Film wäre irgendwann toll."