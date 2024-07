Fernsehen Warum Tim Raue Restaurants nur mit seiner Frau retten kann

Es gibt sie nur zu zweit

Unterstützt wird der Top-Koch erneut von seiner Frau Katharina, weshalb der Show-Titel eigentlich ein wenig irreführend ist. "In unserem Verständnis ist es nicht "der" Restaurantretter, sondern es sind "die" Restaurantretter", sagt Raue im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Uns gibt es nur zu zweit." Das habe er RTL auch am Anfang so klargemacht. Die Rettungsmission sei für eine Person allein heutzutage auch viel zu komplex.

"Als Christian Rach sehr erfolgreich den "Restauranttester" machte, spielten Instagram und Facebook nahezu keine Rolle", erläutert Raue. Die Atmosphäre eines Restaurants habe keine so große Rolle gespielt. Das sei heute ganz anders. "15-Jährige haben heute einen ganz anderen ästhetischen Anspruch, wenn sie in ein Restaurant gehen."

Ästhetik ist das Steckenpferd von Katharina Raue. Die ehemalige Chefredakteurin des Fachmagazins für Gastronomie und Hotellerie, "Rolling Pin", fungiert als Trend-Deuterin und Marketing-Spezialistin. "Ich sage immer: Ein Restaurant muss heute auch so aussehen, dass man sich gerne darin fotografieren lässt, um es danach auf Instagram zu stellen", sagt sie.