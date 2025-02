Fernsehen: Wegen Wahlwerbung: Hoëcker ist raus - jedenfalls bis Sonntag

Nach dpa-Informationen stieß sich die ARD an einem Spot in den sozialen Medien, bei dem Hoëcker die Grünen unterstützt hatte. Der 54-jährige Bonner ist Teamkapitän bei "Wer weiß denn sowas?". Mehrere Medien berichteten über die Programmänderung, darunter der Branchendienst dwdl.de. Gemäß den ARD-Regularien dürfen "programmprägende Persönlichkeiten", die sich am Wahlkampf beteiligen, in den letzten sechs Wochen vor einer Wahl weder im Programm auftreten noch Bildschirm- oder Mikrozeit erhalten.

Vor eineinhalb Wochen durfte aus demselben Grund der Moderator und Kabarettist Max Uthoff (57) nicht in der ZDF-Sendung "Die Anstalt" auftreten. Er hatte Parteiwerbung für die Partei Die Linke gemacht. Das ZDF hat ein Regelwerk, das mehr oder weniger identisch ist, was die Konsequenzen betrifft.