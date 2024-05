Die erste Frau, die das Evangelium im Fernsehen verkünden durfte, war 1957 Erika Schwarze. Zu den prominentesten Rednern der Sendung gehörten im Laufe der Jahrzehnte der einst als "Maschinengewehr Gottes" bekannte Pater Johannes Leppich, die evangelischen Pfarrer Heinrich Albertz und Jörg Zink, die Ordensschwester Isa Vermehren (von der Gesellschaft vom Heiligen Herzen Jesu), Erzbischof Friedrich Wetter sowie der kritische Theologe Hans Küng, dem der Papst 1979 die kirchliche Lehrbefugnis entzog.

Zweimal sprach ein Oberhaupt der katholischen Kirche "Das Wort zum Sonntag" - und zwar vor 13 und vor 37 Jahren. Am 25. April 1987 sprach Papst Johannes Paul II. in der ARD die Worte: "Am nächsten Donnerstag komme ich zum zweiten Mal als Bischof von Rom in Ihr Land. Darauf freue ich mich." Am 17. September 2011 sandte Benedikt XVI. seine Botschaft: "In wenigen Tagen werde ich zu meiner Reise nach Deutschland aufbrechen, und ich freue mich schon darauf (...) All dies ist nicht religiöser Tourismus und noch weniger eine Show." Benedikt war auch vorher - noch als Erzbischof Joseph Ratzinger - ein Redner der Sendung.

Es gab auch eine "Ice Bucket Challenge"

Entgegen dem weitverbreiteten Image der Kirchen zeigte sich "Das Wort zum Sonntag" oft flexibel und weltoffen. Bei Ereignissen wie der Flugzeugentführung von Mogadischu 1977, dem Oktoberfest-Attentat 1980 oder dem Fall der Mauer 1989 verwarfen die Kirchenvertreter ihre vorbereiteten Texte und sprachen zum aktuellen Anlass.

Im Sommer 2014 ließ sich der Essener Pfarrer Gereon Alter einen Kübel mit Eiswasser über den Kopf schütten, beteiligte sich am damals angesagten Internet-Trend "Ice Bucket Challenge". 2016 am Pfingstwochenende mit dem Eurovision Song Contest wurde Pastorin Annette Behnken von einem Travestiekünstler angesagt. Dragqueen Olivia Jones warb für "Liebe, Toleranz und Vielfalt" und rief freudig in die Kamera: "Auf geht's, ihr Hasen, das ist keine Bildstörung!"