Fernsehkosten Vodafone steckt im TV-Geschäft im Abwärtssog

Nun stellt sich heraus, dass Vodafone am Markt unter Druck bleibt und der Wettbewerbsdruck hoch ist. Mit rund 8,8 Millionen Kunden ist das Fernsehgeschäft für den Anbieter wichtig, damit bleibt Vodafone in diesem Marktsegment auf Platz eins in Deutschland - als Marktführer hat die Firma entsprechend viel zu verlieren.

Konkurrent Telekom ist mit seinem Magenta TV im Aufwind, in seinem Fernsehgeschäft konnte der Bonner Konzern im Jahresauftakt-Quartal um 37.000 Vertragskunden zulegen. Alles in allem fallen die Fernseh-Zuwächse bei der Telekom in den vergangenen Quartalen aber eher ernüchternd aus, zumal der Konzern viel Geld für Werbung ausgegeben hat.

Betriebsgewinn von Vodafone sackt ab

Vodafone-Deutschlandchef de Groot wertet die Geschäftszahlen seiner Firma positiv. "Vor dem Hintergrund des Wegfalls der Umlage von TV-Kosten und eines verschärften Wettbewerbs arbeiten wir umso intensiver an der Transformation des Unternehmens", sagte er. Man habe das Ziel erreicht, die Hälfte der von der Gesetzesänderung betroffenen TV-Verträge bei Vodafone zu halten. Außerdem weist er auf den leichten Zuwachs bei Mobilfunk-Vertragskunden hin.