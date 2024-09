Fest auf der Hohen Möhr: Turmhohes Denkmal in luftiger Höhe

Dank des angebotenen Shuttle-Busses, chauffiert von Wegewart Matthias Schwald, konnten viele Anhänger der idyllischen Stätte wieder einmal „ihren Turm“ besuchen.

„Unser Turm“, das passt zum neuen Turmwart Michael Lüttner. Der Raitbacher Feuerwehrkommandant füllt seit geraumer Zeit das Amt aus, das länger vakant war. Es sei schließlich das Wahrzeichen, begründete er sein Engagement bei der Wahl. Am Sonntag waren er und seine emsigen Mitstreiter nicht selbst vor Ort – die Gäste jedoch konnten die Spuren ihres Wirkens sehen. Bänke und Tische wurden erneuert, und das ganze Areal wirkte gepflegt. Sonntags halten Lüttner und seine Truppe Turmwache, berichtet Sütterlin. „Ein ganz tolles Team“, schwärmte die Vorsitzende.

Besucher können Grüße im Turmbuch hinterlassen

Sogar ein Turmbuch gibt es, was sich positiv auf das wilde Gekritzel auswirke. Allerdings müssen 130 Stufen für den Eintrag bewältigt werden. „Dank an den Verein für die gute Beschilderung“, schreiben etwa Gäste aus Haagen. Und sogar im Liegen kann man das Bauwerk jetzt bewundern – dank einer drehbaren Sonnenliege, gestiftet von den Zeller Möhrengeistern. Zusammen mit dem Lagerfeuer ergibt sich nun ein harmonisches Gesamtbild. Um das Ganze perfekt zu machen, hat der Turmwart den Besuchern ein EM-Maskottchen aus Holz spendiert. Weiter sei in diesem Jahr das große Schild erneuert worden. Zu erfahren ist, dass der Turm 1924 – also vor 100 Jahren - nach einer Sanierung wiedereröffnet wurde. Der Schwarzwaldverein gründete sich vor neunzig Jahren.