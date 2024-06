Feste: Menschen feiern vielerorts kürzeste Nacht des Jahres

Mittsommer und Sankt Hans

Die Zeit rund um die Sommersonnenwende ist besonders auch in Skandinavien eine festliche Phase. In Schweden wird der sogenannte Mittsommer ausgiebig zelebriert - und das schon seit etwa 2000 Jahren. Aktuell wird das Fest immer am Wochenende zwischen dem 20. und 26. Juni gefeiert. 2024 finden die "Midsommar" daher am 22. Juni statt.