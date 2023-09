Festival Chastain bei letzter Premiere: Filmfest Venedig geht zu Ende

"Er war ein Mann, der in meinem Leben sehr wichtig war", sagte Sarsgaard. "Und dann werde ich gebeten, jemanden zu spielen, der mit 52 Jahren an Demenz erkrankt ist. Mein Onkel hatte sie mit 48." Sein Zusammensein mit seinem Onkel habe ihm auch für die Rolle geholfen, "weil er so positiv und glücklich war, sogar bis zu seinem Tod".

Franco spricht über eigene Ängste

Regisseur Franco sagte über seine Motivation, den Film zu drehen: "Ich glaube, meine größte Angst oder eine meiner größten Ängste ist es, den Verstand zu verlieren, und das ist es wohl, was mich an der Demenz interessiert."

Ob "Memory" unter den Preisträgern des Filmfestivals ist, darüber entscheidet die Jury unter dem Vorsitz von US-Regisseur Damien Chazelle ("La La Land"). Auch die US-amerikanische Dokumentarfilmregisseurin und -produzentin Laura Poitras ist Teil der Jury. Sie hatte vergangenes Jahr für ihren Film "All the Beauty and the Bloodshed" über die Fotografin Nan Goldin den Goldenen Löwen gewonnen. Poitras war seit 1949 erst die siebte Frau, der das gelang.