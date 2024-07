Festival der Kirchenmusik: Schwingung erfüllt den Kirchenraum

Ausgewählte Texte

Es war schön, diesen ausgewählten Texten, die Ina Schabbon vorgetragen hat, zu lauschen und über diese sinnlichen Erfahrungen des Hörens zu sinnieren. Die erklingende Musik öffnete dazu die realen Klangräume. Bogons erste Orgelimprovisation zauberte sphärische Töne aus der klangschönen spätbarocken Stein-Orgel von 1768, die, wie Sigfried Schibli in seinem neuen Orgelführer „Erlebnis Orgel“ schreibt, „optisch eine Augenweide und klanglich ein Juwel“ ist.

Aufbrausende Orgelklänge

Dem kann man nur zustimmen. Denn was für ein Raumklang erfüllt etwa bei der zweiten Orgelimprovisation die Kirche. Bogon greift hier mit Natur- und Vogelstimmen und aufbrausenden Orgelklängen den Text von Silesius auf, nutzt die vielfältigen Register der Stein-Orgel, in der man noch „ein Erbe der Silbermann-Schule“ (Schibli) erkennen kann und lässt sie in prächtigster Manier erschallen. Mit seinen Improvisationen gelang es dem Organisten, wirklich innere Räume zu erschließen. Schwingungen anderer Art erzeugte die Kasseler Geigerin Franziska König mit einer Fülle von dynamischen und klangfarblichen Nuancen, die bei ihrer Interpretation von Auszügen aus einer Bach-Sonate und der d-Moll-Partita ins Spiel kamen. In Schopfheim kennt man schon ihre exzellente Technik und König machte bei der berühmten Chaconne eine schlüssige Aussage zu Bach – konzentriert, meditativ, in sich gekehrt. Imponierend auch ihre virtuose Wiedergabe der ersten Violinsonate von Eugène Ysaye, kompetent, facettenreich und sehr persönlich interpretiert.

Ein Zwiegesang zwischen der Geigerin und dem Organisten entspann sich in der Händel-Zugabe, wo Bogon an die kleine historische Merklin-Chororgel wechselte. So ergab sich an dem Abend ein wirklicher Dreiklang zwischen Violine, Orgel und gelesenen Texten.