Für Elton John war es der erste Auftritt bei dem berühmten Festival in der englischen Grafschaft Somerset. Der BBC zufolge hatten sich schätzungsweise 120 000 Musik-Fans auf dem Gelände nahe des Ortes Glastonbury versammelt. Elton John spielte eine ganze Reihe seiner großen Hits wie "Rocket Man", "Don't Let The Sun Go Down" und "Candle In The Wind".

Elton John will in diesem Sommer seine durch die Pandemie teilweise verzögerte Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road" mit einem Konzert in Stockholm beenden. Anfang Juli wird er unter anderem noch für zwei Auftritte in Zürich erwartet. Er hatte angekündigt, danach kürzer treten zu wollen, um mehr Zeit mit seinem Mann David Furnish und den beiden Söhnen verbringen zu können. Zu den großen Stars beim diesjährigen Glastonbury-Festivals gehörten unter anderem auch Cat Stevens/Yusuf sowie die US-Rockband Blondie.