Festival-Eröffnung Selenskyj und ein umbenannter Film: Filmfestspiele in Cannes

Nun also "Coupez!", was übersetzt so viel heißt wie "Schneidet/Schneiden Sie" und somit aufs Filmhandwerk anspielt. Das wiederum ist Thema in diesem Film von Hazanavicius, der als trashiger Zombiefilm beginnt und sich dann als ein Meta-Werk über das Filmemachen entpuppt. Die Komödie basiert auf dem japanischen Kassenhit "One Cut of the Dead" (2017).