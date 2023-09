Kroeger, der aus Itzehoe stammt und inzwischen in Berlin lebt, arbeitet auch als Kameramann. In dieser Funktion war er etwa an Sandra Wollners viel gelobtem Film "The Trouble with Being Born" beteiligt. Kröger war bereits 2014 Gast in Venedig. Damals lief "Zerrumpelt Herz", sein Studienabschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg, in einer Nebenreihe.

Wie auch jener Film spielt "Die Theorie von allem" in der deutschen Vergangenheit. Vordergründig handelt der Thriller von Physik und Paranoia. Am Rande geht es aber auch um die deutsche Geschichte und das Erbe des Nationalsozialismus.