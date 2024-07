„Moncrieff“ begeistert Foto: Kristoff Meller

Festivalleiter Timo Sadovnik hatte zum Start des Konzertabends um 20 Uhr auf der Bühne erklärt: „Was für ein Wetter – was für eine Stimmung.“ Gleichzeitig blickte er zu Beginn der Sommerferienzeit auf eine geringe Anzahl an Besuchern. Daher lautete seine Botschaft: „Ihr müsst klingen wie 5500 Menschen.“

Wie es weitergeht

„Stimmen“ auf dem Marktplatz verstummt nun für ein Jahr wieder, doch schon am Freitag gibt es eine Verlängerung in Weil am Rhein. Auf dem Vitra Campus spielt James Blunt (ausverkauft), am Samstag dann Birdy und das Finale liefert am Sonntag Faber. Damit endet dann zugleich eine lange Konzertreihe, die am 4. Juli mit „Stimmen on Tour“ auf der Burg Rötteln begonnen hatte.