Das gut einwöchige Szene-Happening mit Musik und Kunstaktionen lockt traditionell Künstler, Techno-Fans, Pyrotechniker und Neugierige aus aller Welt an. In der Wüste errichten die Teilnehmer aus Zelten und Wohnmobilen eine temporäre Stadt namens Black Rock City. Ein Kernritual am Ende des Events ist das Verbrennen des Burning Man, einer überdimensionalen Holzstatue.

Das diesjährige Motto heißt "Curiouser & Curiouser", in Anlehnung an ein Zitat aus dem Kinderbuchklassiker "Alice im Wunderland" über ein neugieriges Mädchen in einer Wunderwelt.