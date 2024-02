Filmfestival: Berlinale: Diese Filme haben Chancen auf einen Bären

Hoch im Kurs ist auch Lily Farhadpour. Sie spielt in der iranischen Tragikomödie "Keyke mahboobe man" ("My Favourite Cake") eine Seniorin, die in Teheran ihr Liebesleben wiederentdeckt. Verdient hätten es zudem Nina Mélo in der melancholischen Liebesgeschichte "Black Tea", Rooney Mara in der Sozialstudie "La Cocina" und Salha Nasraoui im Drama "Mé el Aïn" ("Who Do I Belong To"). Auch Raúl Briones Carmona in "La Cocina" oder Oscar-Favorit Cillian Murphy im Berlinale-Eröffnungsfilm "Small Things Like These" haben gute Aussichten. Auffällig sind in diesem Jahr aber vor allem die vielen starken Leistungen von Schauspielerinnen.