Festivals: München und der Wettstreit mit Berlin

"New York Times" lobt Tradition und Innovation

"Munich is the place to be!", soll der US-Regisseur Roger Corman mal gesagt haben, der 2011 auf dem Filmfest zu Gast war. In der Tat bietet die Stadt über das Oktoberfest hinaus vieles, was Menschen aus aller Welt lieben. Die Biergärten, den Englischen Garten mit echten Nackerten, Kunstmuseen, Oper und Konzerte oder die Surfer-Welle am Eisbach. "München entwickelt sich zu einem jüngeren, entspannten Zentrum, das Tradition und Innovation auf ungewöhnliche Weise in Einklang bringt", lobte die "New York Times".