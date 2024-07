Festlicher Abend: Freiwillige Feuerwehr Inzlingen wird 160 Jahre alt

Ehrungen: Marvin Hirt (Ehrenzeichen in Bronze für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst und Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr Lörrach in Silber), Michael Piram (Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre), Stefan Bachthaler (Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Lörrach in Silber), Markus Jordan (Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Lörrach in Silber), Elmar Jordan (Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes Lörrach in Gold), Reinhard Keller (Ehrenmedaille in Silber des Landes-Feuerwehrverbandes Baden-Württemberg), Frank Sütterlin (Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze).

Lob & Dank: Bürgermeister Marco Muchenberger dankte den Floriansjüngern und würdigte sie mit einer Rede. Der freiwillige, ehrenamtliche Dienst zum Wohle und zum Schutz der Menschen sei „im wahrsten Sinne des Wortes ein unbezahlbarer Dienst“, lobte Muchenberger. Nicht zu vergessen die Selbstverständlichkeit, „bei Gefahr für Leib und Leben rund um die Uhr Dienst für den Nächsten zu leisten“. Auch die Jugendarbeit und die unverzichtbare Mitgestaltung des Dorflebens durch die Feuerwehr stellte Bürgermeister Muchenberger in den Mittelpunkt seiner Rede.