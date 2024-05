Ein elfjähriges Mädchen aus Baden-Württemberg wedelte stolz mit seinem "Diplomatenpass", den das Auswärtige Amt samt Stempeln für Reisen nach Brasilien, Australien und Frankreich ausgestellt hatte. Beliebtes Selfie-Motiv war die lebensgroße Figur "Freddi, der Familienadler", die durch die Reihen watschelte.

Und die "Lucky Cops", eine mobile Band der Bundespolizei Hannover, unterhielt mit schwungvoller Musik, während Gäste bei Sonnenschein und Sommerwärme in Liegestühlen chillten. Zum Abschluss am Sonntagabend sollen Deutschlands letzte ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut und die Band Die Fantastischen Vier auftreten.

Feier auch in Bonn

So hat das Demokratiefest zur Feier des Grundgesetzes ein wenig Volksfest- und Open-Air-Charakter. Morgen soll dann nicht nur in Berlin, sondern auch am alten Regierungssitz Bonn an die Verkündung der Verfassung vor 75 Jahren erinnert werden. Dort wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seinen zweiten Amtssitz, die Villa Hammerschmidt, für das Publikum öffnen.

Am Sonntagnachmittag will er dann mit einem Polit-Promi das Demokratiefest in Berlin besuchen - mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der an diesem Tag seinen Staatsbesuch in Deutschland beginnt.