Ein 37-Jähriger ist am Samstagnachmittag in der grenzüberschreitenden Straßenbahn festgenommen worden. Bundespolizisten kontrollierten den tunesischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Friedlingen. Der 37-Jährige konnte keine Reisedokumente zur Kontrolle vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Haftbefehl zur Vollstreckung einer 181-tägigen Restfreiheitsstrafe wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung, heißt es im Polizeibericht. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz musste der Gesuchte ins Gefängnis.