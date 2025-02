Ein rechtskräftig verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Hauptbahnhof Lörrach gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte sich der Strafverfolgung zu entziehen, so die Polizei. Nun verbüßt er eine viermonatige Haftstrafe. Bei der Kontrolle am späten Mittwochabend stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilte ihn ein Gericht Ende des vergangenen Jahres zu einer Freiheitsstrafe. Da der Gesuchte sich nicht zum Haftantritt stellte, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der 50-Jährige wurde festgenommen und in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.