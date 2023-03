Die Bundespolizei hatte am Freitagabend einen 41-Jährigen nach der Einreise am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn kontrolliert. Die Überprüfung des polnischen Staatsangehörigen ergab einen Haftbefehl wegen Subventionsbetrug. Neben einer Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro, war der Gesuchte auch zur Wertersatzeinziehung von 9000 Euro verurteilt worden. Da er die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen. Zur Verbüßung der 150-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.