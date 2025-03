Festnahme nach Grenzkontrolle: Das Navi hat ihn nach Deutschland geführt

Beamte hatten den rumänischen Staatsangehörigen am Samstagabend als Fahrzeugführer bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen kontrolliert.

Das Navi hat ihn nach Deutschland geführt

Er gab an, dass er auf dem Weg zum Arbeiten in Frankreich sei und sein Navigationssystem ihn über Deutschland führe. Weiter führte er aus zu wissen, dass er nicht nach Deutschland einreisen dürfe.