Festnahme wegen Haftbefehl: Die Tochter bringt das Geld vorbei

Am frühen Mittwochmorgen kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den ungarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den in der Schweiz wohnhaften Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war, schreibt die Bundespolizei in einem Bericht.

Wegen Urkundenfälschung verhängte ein Gericht vor drei Jahren eine Geldstrafe gegen den 51-Jährigen. Der Gesuchte bezahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörden Haftbefehl erließen. Da der Mann nicht genügend Bargeld mit sich führte, brachte seine Tochter den Betrag bei der Bundespolizei vorbei und bewahrte ihren Vater so vor einer mehrmonatigen Ersatzfreiheitsstrafe.