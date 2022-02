Festspiele Regisseur Schwarz plant Bayreuther "Ring" als Serie

"Die Aufmerksamkeit ist natürlich riesig", sagte Schwarz der dpa. "Wer sich auf Bayreuth einlässt, muss sich auch auf diese ganz spezielle Aura einlassen und sich trotz der ungewohnten Öffentlichkeit immer daran erinnern, dass der Fokus auf der Arbeit liegt."

Der "Ring" ist nicht zu lang

Und im Zentrum dieser Arbeit sollen nun die einzelnen Schicksale von Wotan, Alberich, Siegfried oder Brünnhilde stehen. "Es geht hier nicht um Theaterauftritte, sondern um individuelle Biografien, darum, den Figuren dabei zuzusehen, wie sie altern", sagte der Österreicher. "Eine Welt vergeht, eine neue entsteht. Menschenschicksale in all ihrer Tragik, Komik und mit ihren Träumen, die an der Wirklichkeit zerschellen." Es gehe "um ewig aktuelle menschliche Probleme - um Neid, Verstrickungen, Habgier, Lust und Brutalitäten innerhalb von dynastischen Familien, und die heikle Frage der Nachfolge".

Für Schwarz ist es "totaler Humbug, zu sagen, Wagner sei zu lang und zu laut", betonte er. "Wenn überhaupt, dann ist der "Ring" zu kurz. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Leute rausgehen aus der Inszenierungen und sagen: Ich freue mich auf die zweite Staffel."

Die Bayreuther Festspiele beginnen traditionell am 25. Juli - so ist das auch in diesem Jahr geplant. Der Spielplan soll laut Homepage im Februar veröffentlicht werden. Wann genau es soweit ist, ist allerdings noch unklar. Wegen der Corona-Pandemie hatten die Festspiele 2020 nicht und 2021 nur mit der Hälfte der Zuschauer stattgefunden. Derzeit dürfen Theater in Bayern zu 75 Prozent ausgelastet sein.