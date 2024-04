"In diesem Festspielsommer spielt die Musik in allen Stücken eine entscheidende Rolle", sagte Intendant Joern Hinkel am Dienstag wenige Tage vor Probebeginn. "Es war eine schöne Aufgabe, Künstlerinnen und Künstler zu finden, die unser Publikum sowohl darstellerisch als auch mit ihren musikalischen Talenten und Fantasien begeistern."

Da Anna Loos wegen anderer Engagements an 5 der 20 Aufführungstermine der Dreigroschenoper nicht in Bad Hersfeld sein kann, wird die Travestie-Künstlerin Lilo Wanders nach Angaben der Festspielleitung an diesen Tagen die Rolle der Jenny übernehmen. Inszeniert wird das Stück von dem österreichischen Regisseur Michael Schachermaier.